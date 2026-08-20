ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1664
Время на прочтение
1 мин

Россия с утра ударила прямо по рынку в областном центре: много раненых, первые детали от власти

Враг продолжает терроризировать мирное население Херсона, устроив утренний обстрел одного из рынков города.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дым от ударов / Иллюстративное фото

Дым от ударов / Иллюстративное фото / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские оккупанты утром 20 августа нанесли удар по рынку в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили пятеро мирных жителей.

Об этом сообщила Херсонская ГВА.

Около 6:40 российские военные нанесли удар по одному из рынков в Корабельном районе. В результате атаки пострадали пять человек.

Среди раненых — две женщины 54 и 35 лет и трое мужчин 38, 49 и 64 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и обломочные ранения туловища.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь и проводят дополнительные обследования.

Напомним, 19 августа российские захватчики атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона. В результате удара погибли четыре человека. Ранения получили пять человек — все они госпитализированы со взрывными травмами.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie