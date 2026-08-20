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- Украина
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Россия с утра ударила прямо по рынку в областном центре: много раненых, первые детали от власти
Враг продолжает терроризировать мирное население Херсона, устроив утренний обстрел одного из рынков города.
Российские оккупанты утром 20 августа нанесли удар по рынку в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили пятеро мирных жителей.
Об этом сообщила Херсонская ГВА.
Около 6:40 российские военные нанесли удар по одному из рынков в Корабельном районе. В результате атаки пострадали пять человек.
Среди раненых — две женщины 54 и 35 лет и трое мужчин 38, 49 и 64 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и обломочные ранения туловища.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь и проводят дополнительные обследования.
Напомним, 19 августа российские захватчики атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона. В результате удара погибли четыре человека. Ранения получили пять человек — все они госпитализированы со взрывными травмами.