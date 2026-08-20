Россия с утра ударила прямо по рынку в областном центре: много раненых, первые детали от власти

Дым от ударов / Иллюстративное фото / © Associated Press

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Российские оккупанты утром 20 августа нанесли удар по рынку в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили пятеро мирных жителей.

Об этом сообщила Херсонская ГВА.

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Около 6:40 российские военные нанесли удар по одному из рынков в Корабельном районе. В результате атаки пострадали пять человек.

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Среди раненых — две женщины 54 и 35 лет и трое мужчин 38, 49 и 64 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и обломочные ранения туловища.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь и проводят дополнительные обследования.

Напомним, 19 августа российские захватчики атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона. В результате удара погибли четыре человека. Ранения получили пять человек — все они госпитализированы со взрывными травмами.

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