Россия рано утром влупила по большому областному центру: "прилетело" возле многоэтажки (обновлено)

Столб дыма

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Российские войска утром 19 августа атаковали Харьков. Вражеский беспилотник попал вблизи многоэтажного жилого дома, обошлось без жертв или пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об обстреле

Сначала сообщалось, что РФ ударила дроном прямо по дому.

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«Попадание вражеского боевого дрона „молния“ в многоэтажку в Салтовском районе», — написал мэр.

Специалисты устанавливают все последствия атаки. О возможных пострадавших и погибших не сообщается.

«Уточняем все обстоятельства», — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Впоследствии стало известно, что вражеский БПЛА упал возле многоквартирного дома в Салтовском районе.

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«Информация о пострадавших не поступала», — отметил председатель ОВА.

Напомним, в Харькове в результате атаки российского беспилотника зафиксировали попадание в автозаправочную станцию. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар произошел в Индустриальном районе Харькова. Информация о возможных пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточнялась.

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