ПВО работает по дронам / © tsn.ua

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С утра вторника, 24 ноября, российские войска запустили по территории Украины группы ударных беспилотников реактивного типа.

О движении враждебных целей и актуальных направлениях угрозы сообщили в Воздушных силах ВС Украины в Telegram.

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По данным военных, на утро беспилотники маневрируют над несколькими областями и держат курс в сторону центральных и западных регионов страны:

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Ровенщина: реактивный БПЛА залетел из Житомирской области и держит курс на Рокитное.

Черкасская область: дрон с Кировоградщины двигался на юг Черкасской области (в частности в направлении поселка Лысянка). Позже цель переместилась на запад Черкасской области с курсом на восток Винницкой области.

Винница и область: также зафиксирован реактивный БпЛА непосредственно в направлении Турбова и Винницы. Еще один дрон в Виннице с севера.

Юг: еще один реактивный дрон был замечен севернее Николаева — он также держит курс на запад.

Карта тревог по состоянию на утро 24 ноября / © alerts.in.ua

Жители областей, где объявлена воздушная тревога, призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях до отбою. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Напомним, российские войска в ночь на 24 ноября нанесли удары по Запорожью, в результате чего был разрушен частный жилой дом, частично повреждена пятиэтажка.

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