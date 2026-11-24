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Россия с утра запустила по Украине новые цели, часть полетела на запад: где сейчас опасно (карта)
Российские оккупанты с утра атакуют Украину реактивными ударными беспилотниками, которые уже фиксируют в центральных, южных и западных областях.
С утра вторника, 24 ноября, российские войска запустили по территории Украины группы ударных беспилотников реактивного типа.
О движении враждебных целей и актуальных направлениях угрозы сообщили в Воздушных силах ВС Украины в Telegram.
По данным военных, на утро беспилотники маневрируют над несколькими областями и держат курс в сторону центральных и западных регионов страны:
Ровенщина: реактивный БПЛА залетел из Житомирской области и держит курс на Рокитное.
Черкасская область: дрон с Кировоградщины двигался на юг Черкасской области (в частности в направлении поселка Лысянка). Позже цель переместилась на запад Черкасской области с курсом на восток Винницкой области.
Винница и область: также зафиксирован реактивный БпЛА непосредственно в направлении Турбова и Винницы. Еще один дрон в Виннице с севера.
Юг: еще один реактивный дрон был замечен севернее Николаева — он также держит курс на запад.
Жители областей, где объявлена воздушная тревога, призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях до отбою. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.
Напомним, российские войска в ночь на 24 ноября нанесли удары по Запорожью, в результате чего был разрушен частный жилой дом, частично повреждена пятиэтажка.