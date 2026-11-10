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- Украина
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Россия с утра запустила по Украине реактивные дроны: часть летит на центр, где сейчас опасность (карта)
Вражеские беспилотники нового типа и обычные шахеды зафиксированы на Черниговщине, Черкасщине, Киевщине и юге страны.
Утром вторника, 10 ноября, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по территории Украины, применив в частности реактивные беспилотники.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
По данным военных, первые реактивные БПЛА зафиксировали около 06:50 — они зашли из Брянской области РФ через север Черниговщины. Впоследствии вражеские скоростные дроны сменили курс в направлении центральных регионов Украины:
Черкасская область: реактивный БпЛА пролетал мимо Черкасс с северо-восточного направления;
Киевщина и Черниговщина: реактивный дрон зафиксировали в районе Бобровицы курсом на Бровары и Большую Дымерку;
Юг: кроме реактивных БпЛА, зафиксировано движение стандартных ударных дронов с юга в направлении Запорожья.
Жители областей, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила «двух стен» до отбоя.