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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия с утра запустила по Украине реактивные дроны: часть летит на центр, где сейчас опасность (карта)

Вражеские беспилотники нового типа и обычные шахеды зафиксированы на Черниговщине, Черкасщине, Киевщине и юге страны.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Атака дронов

Атака дронов / © tsn.ua

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Утром вторника, 10 ноября, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по территории Украины, применив в частности реактивные беспилотники.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

По данным военных, первые реактивные БПЛА зафиксировали около 06:50 — они зашли из Брянской области РФ через север Черниговщины. Впоследствии вражеские скоростные дроны сменили курс в направлении центральных регионов Украины:

  • Черкасская область: реактивный БпЛА пролетал мимо Черкасс с северо-восточного направления;

  • Киевщина и Черниговщина: реактивный дрон зафиксировали в районе Бобровицы курсом на Бровары и Большую Дымерку;

  • Юг: кроме реактивных БпЛА, зафиксировано движение стандартных ударных дронов с юга в направлении Запорожья.

Жители областей, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила «двух стен» до отбоя.

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