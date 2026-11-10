Россия с утра запустила по Украине реактивные дроны: часть летит на центр, где сейчас опасность (карта)

Атака дронов / © tsn.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром вторника, 10 ноября, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по территории Украины, применив в частности реактивные беспилотники.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Реклама

По данным военных, первые реактивные БПЛА зафиксировали около 06:50 — они зашли из Брянской области РФ через север Черниговщины. Впоследствии вражеские скоростные дроны сменили курс в направлении центральных регионов Украины:

Реклама

Черкасская область: реактивный БпЛА пролетал мимо Черкасс с северо-восточного направления;

Киевщина и Черниговщина: реактивный дрон зафиксировали в районе Бобровицы курсом на Бровары и Большую Дымерку;

Юг: кроме реактивных БпЛА, зафиксировано движение стандартных ударных дронов с юга в направлении Запорожья.

Жители областей, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила «двух стен» до отбоя.

Новости партнеров

Новости партнеров