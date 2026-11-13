- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия с утра запустила по Украине реактивные дроны: где сейчас опасно
Вражеские беспилотники летят по нескольким направлениям.
Оккупанты с самого утра продолжили свои дроновые атаки по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Где сейчас есть опасность
Реактивные БПЛА на юг Николаевщины из Херсона
Реактивный БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Запорожье
БпЛА на Харьков с севера
Реактивный БпЛА на западе Черниговщины, курс на юг
Реактивные БпЛА к югу от Днепра, курс на запад
Реактивный БпЛА на юг Николаевщины, курс на Одесчину
Напомним, российские войска атаковали Винницу, в результате обстрела ранений получили две женщины, в жилом доме вспыхнул пожар.
Кроме того, российские военные нанесли прицельный удар FPV-дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.