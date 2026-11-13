Россия с утра запустила по Украине реактивные дроны: где сейчас опасно

Атаки не прекращаются / © Фото из открытых источников

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Оккупанты с самого утра продолжили свои дроновые атаки по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Где сейчас есть опасность

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Реактивные БПЛА на юг Николаевщины из Херсона

Реактивный БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Запорожье

БпЛА на Харьков с севера

Реактивный БпЛА на западе Черниговщины, курс на юг

Реактивные БпЛА к югу от Днепра, курс на запад

Реактивный БпЛА на юг Николаевщины, курс на Одесчину

Напомним, российские войска атаковали Винницу, в результате обстрела ранений получили две женщины, в жилом доме вспыхнул пожар.

Кроме того, российские военные нанесли прицельный удар FPV-дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.

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