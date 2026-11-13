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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия с утра запустила по Украине реактивные дроны: где сейчас опасно

Вражеские беспилотники летят по нескольким направлениям.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Атаки не прекращаются

Атаки не прекращаются / © Фото из открытых источников

Оккупанты с самого утра продолжили свои дроновые атаки по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Где сейчас есть опасность

  • Реактивные БПЛА на юг Николаевщины из Херсона
    Реактивный БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Запорожье

  • БпЛА на Харьков с севера

  • Реактивный БпЛА на западе Черниговщины, курс на юг

  • Реактивные БпЛА к югу от Днепра, курс на запад
    Реактивный БпЛА на юг Николаевщины, курс на Одесчину

Напомним, российские войска атаковали Винницу, в результате обстрела ранений получили две женщины, в жилом доме вспыхнул пожар.

Кроме того, российские военные нанесли прицельный удар FPV-дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.

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