Это еще одно проявление губительной политики РФ, уверен президент Украины.

Россия сама делает все для того, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. И это еще одно проявление губительной политики РФ.

Об этом заявил президент Украины в своем обращении 26 марта.

"Я на постоянном контакте с защитниками Мариуполя, их решимость, их героизм, стойкость поражают. Благодарен каждому из них, каждой из них. Хотя бы процент их храбрости тем, кто уже 31 день думает, как же передать десяток-другой самолетов или танков", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что общался с защитниками Мариуполя на русском языке, поскольку в Украине никогда не существовало языковой проблемы.

Затем президент перешел на русский и обратился к россиянам. Он подчеркнул, что Россия делает все, чтобы украинцы сами отходили от русского языка.

"И кстати, мы говорили сегодня с нашими военными Мариуполя, с нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили на русском языке, потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами: с этими взрывами и убийствами, вашими преступлениями. Вы депортируете наших людей. Вы травите наших учителей. Вы заставляете повторять все за вашими пропагандистами. Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов. Это вы расставляете на оккупированных территориях бигборды с призывами, сегодня они появились, не бояться говорить на русском языке. Не бойтесь говорить! Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на востоке нашего государства, и там, где вы превращаете мирные города сегодня в руины. Россия сама делает все для того, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – заявил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский также отметил, что деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно самолетов.