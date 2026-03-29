Россия сбрасывает мины с "Шахедов": эксперт предупредил о новой опасности

Россияне ежедневно с части «Шахедов» сбрасывают мины. Украинцев призывают учитывать опасность и предупредить о ней детей.

Об этом пишет эксперт из РЭЮ, советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

По словам специалиста, с каждого БПЛА россияне сбрасывают примерно по 8 мин. Они расположены в круглых контейнерах под крыльями.

Он обнародовал видео, на котором зафиксирован сброс в 50 километрах от границы.

Дата публикации 13:59, 29.03.26

«Флэш» отмечает: снег уже взошел, и мины будут хорошо видны на земле. Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле.

«Как всегда, прошу обязательно рассказать об этом детям», — акцентировал он.

Ранее в Херсоне обнаружили противопехотные мины на одной из улиц города Костя Гордиенко. Полиция предупредила, что территория минирования может быть значительно больше. Жителей призвали не передвигаться по опасному району. Правоохранители отмечают: к подозрительным предметам нельзя приближаться или прикасаться к ним. Российские войска применяют малозаметные мины из пластика, которые сложно обнаружить.