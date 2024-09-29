Россия сбросила 13 авиабомб на Запорожье: выросло количество пострадавших

По данным местных властей, среди раненых есть 17-летний парень.

По состоянию на 11:05 количество пострадавших в Запорожье в результате атаки КАБами выросло до 13 человек, среди которых — несовершеннолетний.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Количество пострадавших выросло до 13 человек. Среди раненых 17-летний парень", — написал он.

В Министерстве внутренних дел добавили, что россияне сбросили на город 13 авиабомб. Аварийно-спасательные работы завершены.

Глава ОВА предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

"ВНИМАНИЕ! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", — написал он в 11:07.

Напомним, утром 29 сентября Россия обстреляла железную дорогу в Запорожье, в результате чего повреждена станция и пассажирский поезд.

Россия атаковала КАБами Запорожье: что происходит на местах прилетов

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