Россия сбросила бомбу на дом в областном центре: сильные разрушения, есть погибший и много травмированных (фото)

Атака на Харьков 20 июня. / © Суспільне

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На рассвете 20 июня российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Харькову. Попадание произошло в двухэтажном многоквартирном доме в Холодногорском районе. Есть потерпевшие.

Что известно об ударе по Харькову — читайте в материале ТСН.ua.

На рассвете россияне сбросили КАБ на двухэтажный жилой дом в Харькове, испытавший значительные разрушения. Власти сообщили о поисково-спасательной операции, ведь под завалами находились люди.

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Что известно о жертвах

По данным мэра Игоря Терехова, во время поисково-спасательных работ под завалами разрушенного дома обнаружили тело погибшего человека.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 07:00 количество пострадавших в результате удара в Холодногорском районе возросло до девяти: пятеро госпитализировали, а четверо получили помощь врачей на месте.

По словам Терехова, из-под завалов спасли восемь человек. Пока известно, что по меньшей мере один человек находится под обломками дома. Спасатели продолжают поисковую операцию и разбирают завалы.

Атака на Харьков — фото последствий

На рассвете 20 июня российские войска ударили КАБом по Харькову.

На рассвете 20 июня российские войска ударили КАБом по Харькову.

Напомним, после 04:00 местные власти сообщили, что Россия ударила КАБами по Харькову. Произошло попадание в частный жилищный сектор. В частности, сильные разрушения получил один из домов. Под завалами оказались люди.

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