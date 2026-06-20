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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1720
Время на прочтение
1 мин

Россия сбросила бомбу на дом в областном центре: сильные разрушения, есть погибший и много травмированных (фото)

КАБ попал прямо в дом — спасатели разбирают завалы и ищут жителей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Харьков 20 июня.

Атака на Харьков 20 июня. / © Суспільне

На рассвете 20 июня российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Харькову. Попадание произошло в двухэтажном многоквартирном доме в Холодногорском районе. Есть потерпевшие.

Что известно об ударе по Харькову — читайте в материале ТСН.ua.

На рассвете россияне сбросили КАБ на двухэтажный жилой дом в Харькове, испытавший значительные разрушения. Власти сообщили о поисково-спасательной операции, ведь под завалами находились люди.

Что известно о жертвах

По данным мэра Игоря Терехова, во время поисково-спасательных работ под завалами разрушенного дома обнаружили тело погибшего человека.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 07:00 количество пострадавших в результате удара в Холодногорском районе возросло до девяти: пятеро госпитализировали, а четверо получили помощь врачей на месте.

По словам Терехова, из-под завалов спасли восемь человек. Пока известно, что по меньшей мере один человек находится под обломками дома. Спасатели продолжают поисковую операцию и разбирают завалы.

Атака на Харьков — фото последствий

На рассвете 20 июня российские войска ударили КАБом по Харькову.

На рассвете 20 июня российские войска ударили КАБом по Харькову.

На рассвете 20 июня российские войска ударили КАБом по Харькову.

На рассвете 20 июня российские войска ударили КАБом по Харькову.

Напомним, после 04:00 местные власти сообщили, что Россия ударила КАБами по Харькову. Произошло попадание в частный жилищный сектор. В частности, сильные разрушения получил один из домов. Под завалами оказались люди.

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Дата публикации
Количество просмотров
1720
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