Россия сбросила бомбы на большой город: взрывы один за другим, пожары, ранены люди (фото)

Обстрел Запорожья

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Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью 11 июля. В результате атаки пострадали по меньшей мере три женщины, а над городом поднялся густой дым.

Об этом сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В результате российского авиаудара помощь медиков понадобилась трем женщинам. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии их количество выросло.

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Последствия обстрела

На местах попаданий продолжают работать спасатели, полицейские и медики. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, а специалисты ликвидируют последствия обстрела.

Последствия обстрела

Власти объяснили, что густой дым, который видели жители Запорожья, является следствием российского удара по городу.

Последсьвия обстрела

После удара появились кадры, на которых жители поврежденных домов эвакуируют своих домашних животных.

Несмотря на разрушения и опасность, люди пытались позаботиться не только о собственной безопасности, но и о своих любимцах, также оказавшихся в зоне российской атаки.

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Последствия обстрела

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Напомним, россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли два водителя грузовых автомобилей, еще два человека ранены. Поврежден гражданский торговый корабль под флагом Сент-Киттс и Невис, на борту возник пожар, который оперативно ликвидировали. Члены экипажа не пострадали.

Также 11 июля российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Заречному району Сум. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, среди них ребенок. Еще семерых пострадавших доставили в больницы. На месте возникли пожары транспортных средств и балкона девятиэтажки, эвакуировали 140 человек. Спасательная операция продолжается.

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