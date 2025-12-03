- Дата публикации
Россия сбросила бомбы на Славянск: среди раненых — дети
Местные власти призывают гражданских эвакуироваться из города, который стал опасным из-за российских ударов.
В среду, 3 декабря, российская террористическая армия нанесла воздушные удары по городу Славянск Донецкой области. Среди раненых есть дети.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
«Сегодня россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку», — говорится в сообщении.
В результате российской атаки по меньшей мере 8 человек получили ранения, среди них — 2 ребенка.
«Раненые получают необходимую медицинскую помощь», — проинформировал Филишкин.
Начальник ОВА отметил, что в Донецкой области давно уже не осталось безопасных мест и призвал гражданских своевременно эвакуироваться.
«Берегите себя и своих близких!» — написал он.
Напомним, в этот же день баллистической ракетой из комплекса «Искандер-М» попала в административное здание в Кривом Роге.