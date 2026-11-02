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Дата публикации
Категория
Украина
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Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевахе: Зеленский назвал число погибших (видео)

Россия нанесла повторный авиаудар по Камышевахе Запорожской области. Девять бомб попали в укрытие, где находились люди. Погибли 24 человека.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевахе: Зеленский назвал число погибших (видео)

Удар по Камышевасу

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Российские войска нанесли серию авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. Под обстрелы попала школа, которую использовали для гуманитарных нужд и где местным жителям оказывали помощь. После первого удара оккупанты атаковали повторно — сбросили еще девять авиабомб непосредственно по укрытию, где находились люди. По состоянию на данный момент известно о 24 погибших и раненых.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на месте атаки идет спасательная операция, также продолжают искать людей под завалами. К работам привлекли военных, спасателей и представителей специальных служб.

Зеленский подчеркнул, что российские военные не могли не знать о назначении здания, ведь гуманитарную помощь там еженедельно получали оставшиеся в Камышевахе местные жители.

Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевахе

Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевахе

Президент назвал атаку очередным свидетельством того, что Россия не заинтересована в деэскалации и реальном приближении мира.

«Такими убийствами Россия дает совершенно противоположный сигнал — Россия рассчитывает на дальнейшие убийства», — заявил он.

Глава государства также упомянул о гуманитарной операции в Олешках, после которой, по его словам, появился шанс на дальнейшие шаги к миру. Однако российские удары, по его мнению, демонстрируют противоположные намерения Москвы.

Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на атаку и усилить поддержку Украины.

«Нужен ответ на это, ответ от мира. Сильная и жесткая. Ответ России. И поддержка для Украины. Надо защищать жизнь», — подчеркнул президент.

По состоянию на 19:52 стало известно, что число погибших в результате российских ударов по учебному заведению в одном из населенных пунктов Запорожского района возросло до 24 человек. Среди них двое спасателей и четверо полицейских.

«Еще 5 человек ранены, среди них — 2 спасателя», — сообщили в ГСЧС.

Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевахе

Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевахе

Россия убила двух спасателей в Запорожской области: известные имена погибших

В результате повторного российского удара по учебному заведению в Запорожском районе погибли двое сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще двое спасателей получили ранения и находятся в больнице. Погибшим Денису Коноваленко и Алексею Сущевскому было по 44 года.

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

По его словам, утром 2 ноября русские войска атаковали учебное заведение в одном из населенных пунктов Запорожского района. Когда на место прибыли спасатели и полицейские, возникла угроза повторного обстрела, поэтому чрезвычайники перешли в укрытие.

Однако российские военные нанесли повторные удары по месту предварительного попадания. В результате атаки разрушен спортивный зал и хозяйственное сооружение, повреждено здание учебного заведения. Также уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.

Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевахе

Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевахе

Что известно о погибших спасателях

Денис Коноваленко почти 12 лет работал в системе гражданской защиты. Алексей Сущевский присоединился к рядам спасателей 2013 года и более 13 лет служил в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья.

Оба мужчины ежедневно выезжали на вызовы, помогали людям в опасных условиях и рисковали собственной жизнью ради спасения других.

Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевасе

Россия сбросила девять авиабомб на укрытие в Камышевасе

Их службу отметили государственными наградами. Денис Коноваленко получил награду президента Украины «За оборону Украины». Алексея Сущевского также наградили этим отличием и медалью «Защитнику Отчизны».

У погибших остались жены и четверо детей. Речь идет о двух сыновьях в возрасте 18 и 19 лет, а также дочерях 12 и 8 лет.

«Россия унесла жизни двух людей, посвятивших себя спасению других. Двух коллег, собратьев, часть нашей большой спасательной семьи», — написал Андрей Даник, выразив соболезнования родным и близким погибших.

В ГСЧС почтили память Дениса Коноваленко и Алексея Сущевского.

Спасатель Денис Коноваленко

Спасатель Денис Коноваленко

«Светлая память Денису Коноваленко и Алексею Сущевскому. Навсегда в строю!» — отметил председатель службы.

Спасатель Алексей Сущевский

Спасатель Алексей Сущевский

27 пропавших без вести в Камышевахе

Также стало известно, что в результате российского удара по Камышувасу 27 человек сейчас ищут. Они пропали без вести.

«Ужасная трагедия в Камышевахе. Совершенно геноцидальные удары. По селению прилетело по меньшей мере 9 (!) управляемых авиационных бомб. Известно о 18 погибших… Среди них и спасатели… 27 пропавших без вести…» — сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

«Россияне прекрасно понимали, что именно цель. Куда они целят свои КАБы. Их тактика неизменна — нанести первые удары, а затем добить отчаянно пытающихся спастись и спасти… Никакие соболезнования не вернут погибших. Страшная боль. Еще один…» — написала она.

Удар РФ по Камышуваху: оккупанты повторно атаковали укрытие

Как стало известно, российские войска атаковали школу, где местным жителям еженедельно оказывали гуманитарную помощь. После первого авиаудара люди скрылись в укрытии, однако оккупанты нанесли повторный удар — сбросили еще девять авиабомб непосредственно по месту, где находились люди.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По имеющейся информации, работу спасателей усложняет угроза повторного российского удара, поэтому поиск людей ведется в опасных условиях.

Корецкий также отметил, что русские военные знали о назначении учебного заведения. Именно там еженедельно оставшиеся в Камышевахе местные жители получали гуманитарную помощь.

Напомним, ранее российские оккупанты получили приказ казнить пленных в Запорожье. Российские военные без колебаний убили безоружных украинских защитников.

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