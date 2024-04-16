Россия сбросила КАБ на Берислав: 15 человек получили контузии (фото)

Во вторник, 16 апреля, российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на Берислав в Херсонской области. В результате удара 15 человек получили контузии.

Об этом сообщили руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин и областная прокуратура.

По его словам, оккупанты ударили КАБом по жилой застройке. Повреждены здания провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданская инфраструктура.

В результате вражеской атаки, 15 местных жителей получили контузии. У них легкие травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

Прокуратур начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, российская армия нанесла авиационный удар по Бериславу. около 11:30.

РФ сбросила КАБ на Берислав / Фото: Прокуратура Херсонской области

Российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на Берислав.

Как сообщалось, ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. Во время воздушной тревоги сработали силы ПВО.

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