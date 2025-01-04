Россия сбросила КАБ на многоэтажку в Сумской области: среди раненых дети

Враг сбросил бомбу на жилую многоэтажку.

4 января враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

Предварительно ранены двое детей и один взрослый человек.

"Разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция", – говорится в сообщении.

Под завалами могут находиться люди.

Напомним, российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В городе пострадали три человека.

Читайте также: