Россия сбросила на Краматорск 5 авиабомб: есть погибшие и раненые

Последствия удара по Краматорску / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

В пятницу, 3 апреля, российская террористическая армия нанесла авиаудар по городу Краматорску Донецкой области, в результате которого по меньшей мере 2 человека погибли и 3 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В общем россияне сбросили на город 5 авиабомб.

По информации по состоянию на 15:30, повреждены 5 многоэтажек, СТО и 5 автомобилей.

Начальник Донецкой ОВА отметил, что на месте удара работают все ответственные службы. Раненые получают необходимую медицинскую помощь.

«Удары по жилым домам среди дня — это сознательный выбор и целенаправленная тактика россиян. Они пришли, чтобы разрушать и убивать — и за это непременно наступит ответственность», — подчеркнул Филашкин.

Напомним, что российская армия постоянно наносит удары по гражданской инфраструктуре города Крамоторска, убивая и травмируя мирных жителей. Во время ночной атаки 7 марта россияне сбросили на город 500-килограммовую авиабомбу. Получили ранения по меньшей мере шесть гражданских лиц, среди раненых — дети разных возрастных групп, в том числе младенец.

29 марта, российская террористическая армия нанесла удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по гражданской инфраструктуре города Краматорска. Тогда было 13 раненых и трое погибших, среди которых — 13-летний мальчик.