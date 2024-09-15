Россия сбросила несколько бомб на Харьков: под завалами многоэтажки еще могут быть люди

По словам главы ОВА, в результате удара один подъезд — разрушен.
Российские кафиры выпустили по Харькову и району не менее шести КАБов и попали в многоэтажку в городе. Много пострадавших, под завалами еще могут быть люди.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов с места атаки.
По его словам, в результате удара один подъезд – разрушен.
"Спасательно-поисковая операция продолжается. Разрушен один подъезд дома. Пожар на 9 этаже. Повреждены по меньшей мере 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей. Три человека в тяжелом состоянии. 30 раненых в целом. Под завалами могут быть люди", — сказал он.
Синегубов принял, что из пострадавшего дома проводится эвакуация жителей.
Работают на месте профильные, гуманитарные и международные и украинские организации.
Напомним, после 15 в воскресенье, 15 сентября, Россия нанесла удар КАБам по Харькову. Попала в многоэтажку.
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