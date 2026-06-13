Россия сбросила УАБы на центр Славянска: повреждены 23 многоэтажки

Удар УАБами по Славянску / © Вадим Лях

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В субботу, 13 июня, российские оккупационные войска нанесли очередной жестокий авиаудар по гражданской инфраструктуре Славянска на Донетчине. Враг атаковал центральную часть города.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.

По данным главы МВА, обстрел произошел около 10:45 утра. Российская армия выпустила по жилым кварталам три управляемых авиабомба (КАБ).

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Последствия вражеской атаки

Удар пришел непосредственно по гражданским объектам. В настоящее время зафиксированы значительные разрушения: повреждены 23 многоэтажки; потерпел разрушения учебное заведение; изуродованы частные автомобили местных жителей.

Глава громады также сообщил о пострадавших среди гражданского населения. В настоящее время известно о трех раненых женщинах. Всем пострадавшим уже предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Удар КАБами по Славянску / © Вадим Лях

Удар КАБами по Славянску / © Вадим Лях

Военная администрация призывает жителей города быть максимально аккуратными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, российские оккупанты пошли в наступление в Донецкой области, пока Украину отвлекали подготовкой наступления из Беларуси. Так, по словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора, военного эксперта Романа Свитана, враг готовит себе условия для летнего наступления на Донецкую область. В частности, россияне приступили к формировочным операциям для летней кампании.

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