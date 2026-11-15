Россия сбросила восемь авиабомб на большой областной центр: есть раненые

Последствия обстрела / © Запорожская ОВА

Реклама

Вечером 14 ноября российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, сбросив на город по меньшей мере восемь управляемых авиабомб.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Михаил Федоров.

Реклама

По его информации, в результате попаданий в нескольких многоквартирных домах выбило окна. На месте одного из ударов вспыхнул пожар. Кроме того, повреждения получили десятки автомобилей, часть из которых сгорела.

Реклама

Среди пяти пострадавших — 80-летняя женщина. Информация о состоянии травмированных в настоящее время уточняется.

На местах российских ударов работают экстренные службы. Специалисты устраняют последствия атаки и устанавливают масштабы разрушений.

По словам Федорова, полная информация о последствиях обстрелов будет известна впоследствии.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Днепра, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Реклама

Мы ранее информировали, что в результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области один человек погиб, ранения получили 10 местных жителей, в том числе 7-летний мальчик.

Новости партнеров