Россия сменила тактику массированных ракетных ударов: военный эксперт оценил опасность

Оккупанты стали выпускать меньше ракет во время массированного обстрела.

Армия Российской Федерации ведет подготовку к следующему массированному ракетному удару по Украине. Впрочем, оккупанты сменили тактику, поэтому их удары стали более концентрированными.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии " РБК-Украина ".

"По подготовке РФ к ракетному удару. Конечно, по мере того как производятся ракеты, накапливаются, они сразу готовят следующий удар. Сейчас такая подготовка тоже ведется", — считает Мусиенко.

По словам эксперта, оккупанты стали выпускать меньше ракет во время массированного обстрела. Кроме того, в последнее время атаки ракетами происходят не по всей территории Украины, а по одной-двум областям или нескольким населенным пунктам или объектам.

"Они (россияне — Ред.) пытаются наносить удары более целенаправленно, но большим количеством ракет, чем это было до этого. Если раньше по какому-либо объекту/цели могло лететь 2-3 ракеты, то сейчас, например, летит 7-8. В этом и заключается изменение их подходов", — подчеркнул Мусиенко.

Напомним, The Economist считает, что из-за приостановки помощи США Украина может превратиться в руины. Ведь, в частности из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.

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