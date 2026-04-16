Россия снова атаковала Днепр: двое погибших, почти 30 раненых

Ночная атака на Днепр

В ночь на 16 апреля Россия вновь атаковала Днепр: двое погибших, 27 раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

«Два человека погибли, 27 получили ранения из-за ночной вражеской атаки на Днепр. 14 пострадавших в больнице. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии», — написал он.

Ганжа уточнил, что у пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы.

Напомним, в ночь на 16 апреля враг попал по жилым кварталам в Днепре. Пожар на нескольких локациях. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно под завалами может быть человек.