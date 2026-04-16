- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия снова атаковала Днепр: двое погибших, почти 30 раненых
Два человека погибли, 27 получили ранения из-за ночной вражеской атаки на Днепр. 14 пострадавших в больнице, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.
«Два человека погибли, 27 получили ранения из-за ночной вражеской атаки на Днепр. 14 пострадавших в больнице. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии», — написал он.
Ганжа уточнил, что у пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы.
Напомним, в ночь на 16 апреля враг попал по жилым кварталам в Днепре. Пожар на нескольких локациях. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно под завалами может быть человек.