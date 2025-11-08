- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 393
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: в ряде областей введены аварийные отключения
В результате новой массированной атаки России по энергетической инфраструктуре в Украине в нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.
В результате массированной атаки российских войск по энергетической инфраструктуре Украины в нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом информирует Минэнерго.
Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий обстрелов, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в пострадавших регионах.
«Благодарю всех, кто делает все, чтобы украинцы были со светом и теплом – энергетикам, работникам ГСЧС, местным службам. Призываю всех сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Несмотря на планы врага, у Украины будет свет и тепло этой зимой», — подчеркнула министр.
В Минэнерго добавили, что аварийные отключения будут продолжаться до стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним, накануне «Укрэнерго» анонсировало вынужденные ограничения потребления электроэнергии в большинстве областей из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
К слову, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что графики отключения света могут смягчиться или исчезнуть с началом отопительного сезона. Он пояснил, что включение центрального отопления снижает потребление электроэнергии. Ситуация улучшится, если не будет эффективных атак РФ.