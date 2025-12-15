ТСН в социальных сетях

Украина
274
1 мин

Россия снова атаковала энергообъекты: где самая тяжелая ситуация и есть отключения света

Самой сложной ситуация со светом остается в Одесской области, где энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Ирина Лабьяк
Энергетики

Дополнено новыми материалами

Из-за российских ударов по состоянию на утро 15 декабря обесточены потребители в Донецкой и Днепропетровской областях. Также в этот день в большинстве регионов Украины применяются графики почасовых отключений света для потребителей и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Об этом сообщило «Укрэнерго»

В ночь на 15 декабря российские войска атаковали беспилотниками энергообъекты в нескольких областях Украины. Из-за этого на утро обесточены потребители в Донецкой и Днепропетровской областях.

Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Самой сложной остается ситуация в Одесской области, чью энергетическую инфраструктуру оккупанты массированно атаковали в ночь на 13 декабря. Энергетики делают все возможное для скорейшей запитки всех потребителей.

Вследствие предыдущих массированных российских атак на энергосистему Украины, на сегодня в большинстве регионов применяются меры ограничения потребления:

  • графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса,

  • почасовые отключения света.

В «Укрэнерго» призвали жителей регионой, где сегодня применяются почасовые отключения света, к экономному энергопотреблению.

Напомним, в Одесской области после массированных ударов по энергетической инфраструктуре продолжаются стабилизационные мероприятия. «Пункты незламности» работают по всей области. Торговля, банки, транспорт и медицинские учреждения функционируют. Электротранспорт приостановлен, перевозки обеспечивают автобусы. Власти и службы работают круглосуточно для скорейшей стабилизации.

274
