Россия снова атаковала энергосистему Украины: что известно о состоянии сети

В результате атак по всей стране применялись экстренные отключения электроэнергии.

Утром 28 ноября Россия совершила комбинированные атаки на Украину, целясь преимущественно в энергетическую инфраструктуру. Попадания зафиксировали на Киевщине, Харькове, Кропивницком, Сумской, Николаевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Винницкой областях.

Что известно о состоянии энергетической инфраструктуры Украины – в материале ТСН.

Плановые отключения электроэнергии

В результате атак по всей стране применялись экстренные отключения электроэнергии. "Укрэнерго" впоследствии сообщило, что аварийные отключения отменены, однако в разных регионах продолжено действие плановых графиков отключений.

"Укрэнерго" сообщило о новых графиках отключений света на четверг, 28 ноября. Нововведения касаются Киева, Киевщины и Одесщины.

Новые графики отключения света

Новые графики отключения света

Новые графики отключения света / Фото: ДТЕК

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — отметили в ведомстве.

В каких регионах самая сложная ситуация

Сильные взрывы слышали во Львовской области. По сообщению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за утренних обстрелов во Львовской области без электроснабжения залились 523 тысяч абонентов.

Сложная ситуация также и в Ровенской области, где утром раздалась серия взрывов. Глава местной ОВА Александр Коваль заявил о ракетной атаке.

"В области без электроснабжения более 280 тысяч абонентов. Есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района переводим на дистанционное обучение", – говорится в заявлении главы ОВА.

Также сообщают об обесточении Херсона в результате обстрелов.

"Электротранспорт временно не работает, возможны перебои с водой. Специалисты работают над стабилизацией ситуации", – говорится в заявлении начальника МВА Романа Мрочко.

Окпанты ударили ракетами по критической инфраструктуре Волыни. В настоящее время временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов. Вся важная инфраструктура, оставшаяся без электроэнергии, переведена на генераторы;

"Все соответствующие службы работают над тем, чтобы поскорее восстановить тепло-, водо- и электроснабжение", — отметили в ОВА.

В Украине задерживают поезда "Укрзализныци"

Из-за обесточения, произошедших из-за обстрела оккупационных войск, задерживаются поезда "Укрзализныци" на отдельных участках.

"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки больше чем на однин час для шести поездов, но там работают резервные тепловозы. Отставание от графика будем постепенно сокращать", — отметили в компании.

Отмечается, что более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию. Ситуация с движением стабильная и контролируемая, добавили в "УЗ".

Россияне били по энергетике кассетными боеприпасами

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мощную атаку, которую совершила РФ. По его словам, Россия била по энергетике ракетами с кассетными боеприпасами.

"Мишень – наша энергетика. Всего около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию очень подлая эскалация, российская террористическая тактика", – написал он.

Напомним, что по информации Центра противодействия дезинформации у России есть ресурс на подобные комбинированные атаки по Украине до конца зимы.