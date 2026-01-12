Россия снова атаковала иностранные суда в Черном море: есть раненый

Россия снова атаковала гражданские суда в Черном море (иллюстративное фото)

Реклама

Россия ударила дронами по двум иностранным кораблям в Черном море. На танкере под флагом Панамы ранен среди экипажа.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По данным Кулебы, вражеский БПЛА попал в танкер, ожидавший захода в порт для загрузки растительного масла. На борту судна вспыхнул пожар.

Реклама

«К сожалению, один член экипажа был ранен. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Морские спасательные службы уже на месте, ликвидируется возгорание на борту», — отметил Алексей Кулеба.

Об этой новости сообщил и глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, второй атаки подвергся сухогрузу под флагом Сан-Марино, который выходил из порта с грузом кукурузы. На этом судне возник пожар, который спасателям удалось оперативно локализовать. Пострадавших на сухогрузе нет, корабль продолжает движение.

Олег Кипер добавил, что эти атаки еще раз подтверждают грубое нарушение Москвой норм международного гуманитарного права.

«Враг уже второй раз за последнюю неделю атакует гражданские суда. Россия сознательно бьет по судоходству, создавая угрозу глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнул глава ОВА.

Реклама

Напомним, ранее российские войска совершили очередную атаку на гражданское судоходство в пределах Украинского морского коридора. В результате ударов повреждены два судна под иностранными флагами, среди экипажа одного из судов есть погибший и пострадавшие.