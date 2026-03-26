- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия снова атаковала порты и железную дорогу Украины: где произошли попадания
На местах работают службы, продолжается ликвидация последствий атак.
Сегодня ночью Россия снова атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
«В Кировоградской области БпЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Повреждены несколько локомотивов. На юге зафиксировано попадание по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морвокзала», — отметил он.
По предварительным данным, в ходе этих атак никто не пострадал. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением работы.
Напомним, во время воздушной атаки российской террористической армии в ночь на 22 марта на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводник пассажирского поезда Илона Вовк. Молодая девушка только недавно закончила стажировку в Германии и вернулась на работу в Украину.