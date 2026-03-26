ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

Россия снова атаковала порты и железную дорогу Украины: где произошли попадания

На местах работают службы, продолжается ликвидация последствий атак.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

Сегодня ночью Россия снова атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

«В Кировоградской области БпЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Повреждены несколько локомотивов. На юге зафиксировано попадание по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морвокзала», — отметил он.

По предварительным данным, в ходе этих атак никто не пострадал. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением работы.

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

Напомним, во время воздушной атаки российской террористической армии в ночь на 22 марта на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводник пассажирского поезда Илона Вовк. Молодая девушка только недавно закончила стажировку в Германии и вернулась на работу в Украину.

Дата публикации
Количество просмотров
85
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie