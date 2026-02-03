ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
527
Время на прочтение
1 мин

Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: что известно

В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ДТЭК

ДТЭК

Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК в Telegram.

В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

Это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

Враг атаковал ТЭС ДТЭК в ночь на 3 февраля / © ДТЕК

Враг атаковал ТЭС ДТЭК в ночь на 3 февраля / © ДТЕК

В результате 59 энергетиков станций были ранены, четверо погибли.

Напомним, в январе 2026 года в Украине погибли два энергетика во время исполнения служебных обязанностей. 14 января в Киеве погиб работник «Киевтеплоэнерго» при разгрузке генератора. 21 января на Киевщине погиб бывший глава «Укрэнерго» Алексей Брехт, который потерпел поражение током, восстанавливая подстанцию после российской атаки.

Эти трагедии подчеркивают высокие риски, с которыми сталкиваются энергетики, работая в военное время и в условиях постоянных атак на энергосистему.

Дата публикации
Количество просмотров
527
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie