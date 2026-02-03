Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: что известно

ДТЭК

Реклама

Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК в Telegram.

В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

Реклама

Это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

Враг атаковал ТЭС ДТЭК в ночь на 3 февраля / © ДТЕК

В результате 59 энергетиков станций были ранены, четверо погибли.

Напомним, в январе 2026 года в Украине погибли два энергетика во время исполнения служебных обязанностей. 14 января в Киеве погиб работник «Киевтеплоэнерго» при разгрузке генератора. 21 января на Киевщине погиб бывший глава «Укрэнерго» Алексей Брехт, который потерпел поражение током, восстанавливая подстанцию после российской атаки.

Реклама

Эти трагедии подчеркивают высокие риски, с которыми сталкиваются энергетики, работая в военное время и в условиях постоянных атак на энергосистему.