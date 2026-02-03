- Дата публикации
Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: что известно
В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.
Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщает прессслужба ДТЭК в Telegram.
Это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.
В результате 59 энергетиков станций были ранены, четверо погибли.
Напомним, в январе 2026 года в Украине погибли два энергетика во время исполнения служебных обязанностей. 14 января в Киеве погиб работник «Киевтеплоэнерго» при разгрузке генератора. 21 января на Киевщине погиб бывший глава «Укрэнерго» Алексей Брехт, который потерпел поражение током, восстанавливая подстанцию после российской атаки.
Эти трагедии подчеркивают высокие риски, с которыми сталкиваются энергетики, работая в военное время и в условиях постоянных атак на энергосистему.