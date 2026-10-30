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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия снова атаковала вокзал в Днепре: что известно о последствиях

Россия снова атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. Пассажиров и работников успели эвакуировать, однако из-за угрозы новых ударов движение поездов может задерживаться

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Поезд

Поезд / © Укрзализныця

Российские войска снова обстреляли вокзал в Днепре. Пассажиров и работников заблаговременно эвакуировали в укрытие, поэтому, по предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Атака РФ на вокзал в Днепре — что известно

На подземном уровне вокзала в Днепре обустроили места для продолжительного пребывания людей. В «Укрзализныце» заверили, что делают все, чтобы отправить все рейсы, несмотря на задержки из-за безопасности.

Также информацию об атаке РФ на вокзал в Днепре подтвердил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Враг снова нанес удары по железнодорожному вокзалу в Днепре. Там произошел пожар», — отметил Ганжа.

Пассажиров и всех присутствующих на вокзале призывают не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до звучания сигнала об отбое воздушной тревоги.

«Если некритически совершать поездку сегодня — билет можно сдать со 100% компенсацией и выбрать поездку в другую дату», — отметили в «Укрзализныце».

Атака РФ на Днепр — последние новости

Напомним, российские войска атаковали реактивным беспилотником железнодорожный вокзал в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в этот момент находился пассажирский поезд №866 Днепр — Запорожье.

Число погибших из-за атаки по Днепру возросло до 15 человек: в больнице скончался 40-летний мужчина, ранен при атаке реактивного дрона по вокзалу.

В больницу имени Мечникова в Днепре доставили семерых пострадавших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу. Шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

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