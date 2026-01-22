Россия снова атаковала Запорожье: есть повреждения и жертвы (фото)

Атака на Запорожскую область 22 января / © ГСЧС Украины

В результате очередной атаки российских войск по Запорожью погиб человек. Еще семь жителей получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) .

По информации ГСЧС Украины, вражеские удары нанесли масштабные повреждения жилищного сектора. По данным спасателей, в населенном пункте изуродовано 24 частных дома и хозяйственные постройки. В одном из домов из-за обстрела вспыхнула кровля, однако пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

«Погиб один человек, еще четверо получили травмы. Им оказывается вся необходимая помощь. Количество пострадавших уточняется», - сообщили спасатели.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 7. Одного человека удалось вытащить из-под завалов.

«Количество пострадавших выросло до семи, травмированным оказывается необходимая медицинская помощь, информация уточняется», — отметили спасатели.

Напомним, накануне россияне атаковали жилищный сектор Запорожья .

Ранее российские войска также нанесли очередной удар по Днепропетровщине, нанеся разрушениям и убив мирных жителей.