Россия снова атакует Украину вопреки призывам США: Зеленский резко отреагировал

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Реклама

Российские войска начали новую волну атак беспилотниками, оказывая сознательное и непрерывное давление на граждан Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

По словам Владимира Зеленского, в Луцке из-за попадания «Шахеда» повреждены жилой дом и магазин. Это произошло сразу после ночной атаки на энергетику, последствия которой до сих пор устраняют в Киеве, Киевщине и Харьковщине.

Реклама

«И сейчас россияне запускают новую волну дронов. Это намеренное постоянное давление на наших людей. Россия снова показывает, чего действительно хочет. Это сознательное продолжение войны, вопреки призывам Америки и американского президента», — отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россию нужно не уговаривать, а заставлять остановиться — усилением санкций, давлением и помощью Украины для защиты людей.

По словам президента, решительных действий ожидают от лидеров G7 и всех стран, стремящихся к миру, ведь без жесткого давления враг будет продолжать убивать. Также глава государства выразил соболезнования семьям всех погибших.

Атака РФ на Луцк — последние новости

Напомним, в среду 14 октября Россия атаковала реактивным беспилотником Луцк. Повреждена гражданская инфраструктура — группа товаров.

Реклама

Также сообщалось, что этой ночью Луцк содрогался от взрывов. Город атаковали русские БПЛА. Стало известно, что враг попал по нефтебазе.

Уже днем 14 октября спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара, унесшего жизни 6 человек. Еще 13 пострадавших, в том числе 1 ребенок.

Новости партнеров