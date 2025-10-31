Россия снова била по железной дороге: появились фото

Россия нанесла удар по инфраструктуре «Укрзализныци» / © Алексей Кулеба

Реклама

Войска России в ночь на пятницу, 31 октября, нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Поезда курсируют с задержкой.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его данным, в городе Сумы повреждено депо «Укрзализныци».

Реклама

«Это депо обеспечивает ежедневное соединение с Сумами и всем регионом. Здесь готовят к рейсу вагоны, проводят их техническое освидетельствование — абсолютно гражданское предприятие, работающее для пассажиров. Массированный налет „Шахедов“ уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы — Киев», — отметил он.

Россия нанесла удар по инфраструктуре «Укрзализныци» / © Алексей Кулеба

В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура в Лозовой. Там поезда курсируют по измененному маршруту, есть задержки.

Россия нанесла удар по инфраструктуре «Укрзализныци» / © Алексей Кулеба

Ранее сообщалось, что в Сумах оккупанты ударили по пассажирскому депо, в результате чего поврежден и уничтожен подвижной состав и хозяйственные помещения компании. «Укрзализныця» привлекла подменные вагоны для перевозки пассажиров поезда № 779/780 Сумы — Киев.

На Харьковщине повреждена инфраструктура в районе Лозовой, поэтому поезд № 228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.