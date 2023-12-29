Россия снова начала использовать Су-34 для нанесения авиаударов — ВСУ

Захватчики совершили по меньшей мере по две атаки по каждому из направлений на передовой.

Российские захватчики начали снова использовать истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35 для нанесения авиационных ударов по линии фронта.

Об этом в эфире программы " Линия фронта " рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Он заявил, что захватчики совершили по меньшей мере по две атаки по каждому из направлений на передовой.

"Враг снова начал применять Су-35 и Су-34. 18 авиаударов в сутки зафиксировано. Это не только Авдеевка, а по всей линии боевого столкновения. То есть почти на всех направлениях по 2-3 авиаудара было зафиксировано", – проинформировал Штупун.

Кроме того, российские агрессоры вдвое (по сравнению с прошлыми сутками) увеличили использование ударных дронов-камикадзе. Он заявил, что за один день было зафиксировано более ста случаев.

Штупун рассказал, что захватчики продолжают терять большое количество техники, за прошедшие сутки было уничтожено или повреждено более ста единиц техники окупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что полковник ВСУ высказался о мобилизации и последствиях капитуляции перед РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за действий россиян возле Мелитополя может произойти экологическая катастрофа.

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