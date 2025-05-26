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Россия снова обстреляла ракетами Украину, Трамп заявил, что Путин «совершенно сошел с ума»: главные новости ночи 26 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 мая 2025 года:
Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине Читать далее –>
«Он совершенно сошел с ума»: Трамп набросился на Путина за многочисленные убийства мирных украинцев Читать далее –>
Украину атаковали вражеские БПЛА Читать далее –>
В Харькове и Киеве ночью раздались взрывы Читать далее –>
«Я не знаю, что черт случилось с Путиным»: Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины Читать далее –>