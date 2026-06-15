"Россия снова показала свое варварство": ЕС и Китай отреагировали на удар по Киево-Печерской лавре

Лавра после атаки / © Associated Press

Реклама

В Европейском Союзе заявили, что Россия не случайно выбрала время для массированного удара по Украине в ночь на 15 июня.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, атака совпала с началом открытия первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

Марта Кос в Facebook заявила, что удар России по Украине имел выразительное символическое измерение. Она вспомнила о гибели спасателей в Харькове, раненых гражданских в Киеве и пожаре на территории объекта мирового культурного наследия ЮНЕСКО Успенского собора Киево-Печерской лавры.

Реклама

«Время нападения России говорит обо всем. В день, когда Украина открывает свой первый переговорный кластер по ЕС, Москва снова показывает, чего боится больше всего. Демократическая Украина, крепко закрепленная в Европе», — отметила еврокомиссар.

Реакция Китая

Китай прокомментировал массированный российский обстрел Киева 15 июня, в результате которого пострадала Киево-Печерская лавра, являющаяся объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Пекин еще раз призвал стороны к переговорам, избежав прямой оценки действий России в войне против Украины, передает «Укринформ».

Во время брифинга спикер МИД Китая Линь Цзянь получил вопрос от украинских СМИ об обстреле россиянами Киево-Печерской лавры, которая является одним из самых святых мест христианского мира. В ответ представитель КНР традиционно назвал войну России против Украины «украинским кризисом» и призвал обе стороны к миру из-за переговоров.

«В вопросе „украинского кризиса“ позиция Китая была и остается последовательной и четкой. Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта», — заявил спикер МИД Китая.

Реклама

Реакция Франции

Массированная российская атака на Киев, в результате которой пострадала Киево-Печерская лавра, вызвала резкую реакцию во Франции. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что разрушение одного из главных символов украинского духовного наследия сравнимо с ударом по Нотр-Даму в Париже или базилике Сен-Дени.

«Для нас, французов, это равносильно бомбардировке Нотр-Дама или Сен-Дени, что, конечно, неприемлемо», — сказал глава МИД Франции.

Барро также подчеркнул, что действия Кремля свидетельствуют о продолжении «колониальной войны» против Украины и остаются серьезным препятствием для достижения мира. Французский министр добавил, что поддержка Украины со стороны Франции и Европейского Союза продолжается не только, но и усиливается.

Реакция Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна добавил, что Россия «любит показывать себя как телохранителя христианской цивилизации», но вновь «продемонстрировала свое варварство».

Реклама

«Ударом по Киево-Печерской лавре она в очередной раз продемонстрировала свое варварство и презрение к общему наследию человечества. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых святых монастырей христианства. Место поклонения почти тысячи лет. Сегодня оно горит из-за России», — заявил Тсакхна.

Реакция Литвы

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что для России уже не существует никаких «красных линий». По его словам, сегодняшний обстрел является еще одним аргументом для усиления ограничений против России и принятия 21-го пакета санкций ЕС. Будрис заявил, что нынешнее предложение санкций еще недостаточно жесткое. В частности, по его словам, в санкционный список до сих пор не входят российские энергетические гиганты «Росатом», «Роснефть» и «Лукойл», а также отсутствует полный запрет морских услуг для российского «теневого флота».

«Это одно из самых святых мест для христианского мира. Для России уже нет никаких „красных линий“, — сказал он.

А литовский президент Гитанас Науседа написал, что для России «нет ничего священного» и призвал усилить давление на Россию, чтобы закончить войну.

Реклама

«В нападениях России на Киево-Печерскую лавру, одну из самых святых православных святилищ, мы видим безумное пренебрежение человеческими жизнями, культурным наследием и самой духовной традицией, которую Россия называет своей», — написал Науседа.

Ночная атака по Украине 15 июня — что известно

В ночь на 15 июня россияне атаковали Украину ударными БпЛА, а также ракетами воздушного и наземного базирования различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Основное направление удара — Киев. Также ракетами россияне атаковали Днепр и Харьков. Всего Воздушные силы зафиксировали 70 ракет и 611 БпЛА разных типов.

Реклама

В столице погибли 5 человек, 30 получили ранения, среди пострадавших — двое детей и беременная женщина. В Харькове ночью во время повторного удара по месту попадания погибли четыре пожарных.

В Киеве много разрушений жилых домов, впервые за время большого вторжения существенно повреждена Киево-Печерская лавра (и «Мистецький Арсенал» рядом), в том числе Успенский собор, уничтожена киностудия Довженко.

Российское Минобороны заявило, что ночью российская армия нанесла массированный удар по объектам оборонной промышленности в Киеве, Харькове и Днепре. Там говорят, что не били по Лавре.

Как сообщило МВД, в то время, когда спасатели пытались потушить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской лавры, россияне нанесли повторный удар рядом — по Национальному культурно-художественному и музейному комплексу «Мистецький арсенал».

Реклама

Новости партнеров