Россия снова убивает гражданских: Зеленский назвал количество погибших в Запорожье и Днепре

Зеленский отреагировал на кровавые удары по Запорожью и Днепру

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередной кровавый российский удар по украинским городам, который оккупанты нанесли днем 5 мая.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

По его словам, в результате удара РФ по Запорожью погибли 12 человек. Еще 7 человек были ранены. Всего в результате удара — 37 пострадавших.

«Это был удар управляемыми авиационными бомбами. Просто по гражданской инфраструктуре города — россияне не ограничивают себя в уничтожении жизни», — возмутился Зеленский.

Он подчеркнул, что это абсолютно циничный, лишенный какого-либо военного смысла террористический удар, и напомнил, что ни дня такие российские удары по украинским городам и селам не прекращаются.

Кроме того, вечером российские войска нанесли удар по Днепру. По состоянию на данный момент известно, что четыре человека погибли, сообщил Зеленский.

«Важно, чтобы Россия была вынуждена остановить свою войну. Тишина без таких и других ударов нужна каждый день, а не несколько часов где-то там на „празднование“. Жизнь нужно беречь, и я благодарен всем нашим партнерам, которые высказались в поддержку Украины и помогают нам защищать жизнь», — подытожил он.

Ранее президент Зеленский сообщил, что в результате удара КАБами по Краматорску погибли 5 человек.

