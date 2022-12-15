Россия снова ударила по Днепропетровщине: есть раненые и разрушения (фото)

С утра 15 декабря российская армия несколько раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под обстрел попали Красногригорьевская, Никопольская и Марганецкая громады. В результате были ранены два человека: 66-летний мужчина и 67-летняя женщина.

В громадах были повреждены дома и линии электропередачи.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в ночь на 15 декабря российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Тревога там продолжалась более 14 часов.

Российский ракетный террор продолжается, Херсон, Сумщина, Днепропетровщина под ударами

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