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Россия снова ударила по Днепропетровщине: есть раненые и разрушения (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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578
Время на прочтение
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Россия снова ударила по Днепропетровщине: есть раненые и разрушения (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Пострадали мужчина и женщина.

С утра 15 декабря российская армия несколько раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под обстрел попали Красногригорьевская, Никопольская и Марганецкая громады. В результате были ранены два человека: 66-летний мужчина и 67-летняя женщина.

В громадах были повреждены дома и линии электропередачи.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в ночь на 15 декабря российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Тревога там продолжалась более 14 часов.

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Дата публикации
Просмотры
578
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