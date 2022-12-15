Россия снова ударила по Днепропетровщине: есть раненые и разрушения (фото)

Пострадали мужчина и женщина.
С утра 15 декабря российская армия несколько раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Под обстрел попали Красногригорьевская, Никопольская и Марганецкая громады. В результате были ранены два человека: 66-летний мужчина и 67-летняя женщина.
В громадах были повреждены дома и линии электропередачи.
Напомним, в ночь на 15 декабря российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Тревога там продолжалась более 14 часов.
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