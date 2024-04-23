Россия снова ударила по Днепропетровской области: что известно

По меньшей мере четыре человека пострадали.

Во вторник, 23 апреля, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровщины. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг ударил по Днепровскому району. Произошли два возгорания. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, из-за ракетной атаки пострадали четыре человека: трое мужчин, которым 34, 48 и 70 лет, а также 72-летняя женщина. Все травмированные попали в больницу. Они – в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги (12:31 – 13:21) в Днепре прозвучала серия мощных взрывов. ПС ВСУ предупреждали о запуске ракеты в направлении города.

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