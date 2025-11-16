- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия снова ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области - стали известны последствия
РФ ночью ударила по энергообъектам Одесской области, есть обесточивание.
В Одесской области ночью российские беспилотники снова атаковали энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в Минэнерго и глава областной военной администрации Олег Кипер.
В результате обстрелов в регионе частично отсутствует электроснабжение. Удары были направлены по гражданским объектам энергетики на юге области. Несмотря на работу подразделений противовоздушной обороны, отдельные беспилотники попали в инфраструктурные объекты, в частности повредив солнечную электростанцию.
«В результате атаки часть оборудования энергетического комплекса получила повреждения. На территории объекта возникли пожары, которые оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС», — сообщили в администрации.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В ГСЧС уточнили, что спасательные бригады совместно с энергетиками сразу приступили к аварийно-восстановительным работам. На отдельных участках продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
В ОВА отметили, что в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения переведены на резервное питание.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура и объект энергетики.