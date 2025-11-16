Энергетики / © Associated Press

Реклама

В Одесской области ночью российские беспилотники снова атаковали энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Минэнерго и глава областной военной администрации Олег Кипер.

В результате обстрелов в регионе частично отсутствует электроснабжение. Удары были направлены по гражданским объектам энергетики на юге области. Несмотря на работу подразделений противовоздушной обороны, отдельные беспилотники попали в инфраструктурные объекты, в частности повредив солнечную электростанцию.

Реклама

«В результате атаки часть оборудования энергетического комплекса получила повреждения. На территории объекта возникли пожары, которые оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС», — сообщили в администрации.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС уточнили, что спасательные бригады совместно с энергетиками сразу приступили к аварийно-восстановительным работам. На отдельных участках продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

В ОВА отметили, что в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения переведены на резервное питание.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура и объект энергетики.