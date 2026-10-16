Россия снова ударила по Харькову: есть пострадавшие, среди них дети

Взрывы / © Associated Press

Реклама

Вечером 16 октября русские войска нанесли очередной удар по Харькову, попав по территории Немышлянского района.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Реклама

Атака РФ на Харьков — что известно

По словам главы ОВА, из-за обстрела Немышлянского района 9 человек подверглись острой реакции на стресс, в том числе 13-летние девочка и парень.

Реклама

Медики уже оказывают им необходимую помощь. Чиновник уточнил, что это был очередной удар по этому району, а все подробности атаки выясняют.

Медицинские работники продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим, а профильные службы устанавливают детали и последствия вражеских попаданий.

Война в Украине — последние новости

Напомним, рано 16 октября Харьков находился под вражеской атакой. По последним данным, два человека погибли. В Шевченковском районе уже 13 пострадавших.

Также на Волыни днем 16 октября сообщили о повторном ударе дронами. Под атаку попали Ковель и Луцк.

Реклама

Винница и область днем 16 октября оказались под массированной воздушной атакой России. В городе были слышны не менее звуки трех взрывов.

Новости партнеров

Новости партнеров