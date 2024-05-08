Россия снова ударила по объектам энергетики: что известно

Ночью против среды, 8 мая, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Произошли повреждения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Атакованные объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях", — говорится в сообщении.

По его словам, последствия прилетов уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

Атака на объекты энергетики 8 мая

В "Укрэнерго" сообщили, что в эту ночь РФ ударила по объектам энергетики в нескольких областях. В результате вражеских обстрелов повреждено оборудование на одном из объектов компании в центральном регионе.

Кроме того, Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК. Это уже пятый массированный обстрел энергообъектов компании за последние полтора месяца: предыдущие были 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

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