Россия снова ударила по Одессе: что стало целью
Из-за удара дронов по Одесской области повреждения получила припортовая инфраструктура.
Вечером 22 декабря враг снова атаковал Одессу ударными БПЛА. В результате атаки повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", - детализировал он.
Информация о пострадавших, к счастью, не поступала.
Ожидаем детали.
Ранее эксперт объяснил цель РФ по Одесщине.
«Попытка отрезать Бессарабию — это точно попытка отрезать юг области от материковой части Одесщины и вопрос усложнить нашу логистику, в частности логистические маршруты в Европу, которые для нас являются критическими и важными для торговли, для нашей экономической ситуации. Россияне это осознают», — подчеркнул офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.