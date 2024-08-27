Россия снова угрожает ядерным оружием: Зеленский прокомментировал угрозы

Ядерные угрозы РФ не что иное, как запугивание. К этой тактике Россия удается показать свою мощь как своему обществу, так и международному.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник, 27 августа.

"Игра с огнем". Мне кажется, что он это сам цитирует у себя. Он не в первый раз это говорит. И каждый раз, когда ядерная разведка РФ знает о настойчивых наших шагах и, думаю, понимает, что мы — близки к решениям. Чем больше будет положительных решений (от западных партнеров – ред.), тем больше будет напряжения в медиапространстве РФ. Они всегда запугивают, в частности, ядерным оружием", — считает он.

По мнению Зеленского, Путин не использует ядерное оружие.

"Как я говорил, Путин слишком любит свою слишком долгую жизнь, поэтому он будет держаться за это кресло, Кремль и за поддержку его общества за его действия. Использование ядерного оружия вряд ли поддерживает весь мир, поэтому думаю, что будет очень быстрый ответ мира", – заметил Зеленский.

Напомним, в РФ запустили новый фейк об Украине и ядерке.

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