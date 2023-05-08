Россия снова заблокировала экспорт украинского зерна – в очереди ожидают 90 судов

Россия отказывается регистрировать и инспектировать суда, ввозящие украинскую агропродукцию в территориальные воды Турции. Инспекцию ожидают 90 судов.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход. По состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 — это суда, идущие под загрузку. Инспекции как входящего, так и выходящего флота приостановлены", — говорится в сообщении.

По данным министерства, экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн.

Украина ожидает реакции партнеров, ООН и Турции.

Напомним, Украина может запретить импорт всей продукции из Молдовы в ответ на действия Кишинева по запрету импорта украинского зерна и растительного масла.

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