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Россия со стороны Беларуси ракетами обстреляла воинскую часть на Волыни: подробности

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Россия со стороны Беларуси ракетами обстреляла воинскую часть на Волыни: подробности

Associated Press

Информация о погибших устанавливается.

27 февраля по воинской части рядом с городом Владимир на Волыни нанесли воздушно-ракетный удар.

Об этом сообщил глава Волынской военной областной администрации Юрий Погуляйко.

Обстрел велся со стороны Белоруссии.

"Информация о погибших устанавливается", – сказал руководитель областного оперштаба.

По словам Юрия Погуляйко, на остальной территории области – ситуация контролируемая. Граница не нарушена.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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