Россия со стороны Беларуси ракетами обстреляла воинскую часть на Волыни: подробности

Россия со стороны Беларуси ракетами обстреляла воинскую часть на Волыни: подробности

Информация о погибших устанавливается.

27 февраля по воинской части рядом с городом Владимир на Волыни нанесли воздушно-ракетный удар.

Об этом сообщил глава Волынской военной областной администрации Юрий Погуляйко.

Обстрел велся со стороны Белоруссии.

"Информация о погибших устанавливается", – сказал руководитель областного оперштаба.

По словам Юрия Погуляйко, на остальной территории области – ситуация контролируемая. Граница не нарушена.