Десантники во время боевых действий. Иллюстративное изображение / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Сообщение российского военного командования об уничтожении десанта спецназовцев ГУР в Покровске Донецкой области не соответствует действительности.

Об этом сообщило «УП» со ссылкой на источник в военной разведке.

По словам собеседника издания, в Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия с участием специального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины.

В субботу, 1 ноября, в российском министерстве обороны заявили, что «попытка высадки сил спецопераций ГУР Украины» была пресечена, а все 11 бойцов, которые высадились с вертолета якобы уничтожены.

«Эта информация столь же лживая, как и доклад Герасимова Путину несколько дней назад, что Покровск окружен», — прокомментировал сообщение российского военного ведомства собеседник «УП».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Покровск Донецкой области были отправлены спецназовцы Главного управления разведки из-за обострения боевых действий с целью стабилизации ситуации.

Напомним, в пятницу, 31 октября, журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что подразделения военной разведки Украины осуществили контрудар в районах Покровска, которые находятся под контролем российских оккупантов. При этом он опубликовал в сети Х видео десантирования военных с вертолетов.