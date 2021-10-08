Россия удерживает на границе с Украиной 19 БТГр — Цимбалюк

Киев призывает Москву дать разъяснения по этому поводу.

Российская Федерация продолжает удерживать у границ Украины 19 батальонно-тактических групп, несмотря на завершение учений "Запад-2021".

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 7 октября, пишет "Укринформ".

Дипломат призвал руководство Кремля предоставить разъяснения по этому поводу в пределах Венского документа ОБСЕ.

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"Российская сторона все еще должна выполнить мероприятия по прозрачности в соответствии с Венским документом 2011 года, как это было рекомендовано на совместном заседании Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества 14 апреля. Это вопрос уважения к этому Совету и уважаемым делегациям, а также касается обязательств России в рамках ОБСЕ", — отметил Цимбалюк.

Украинский посол напомнил, что весной этого года на фоне массового наращивания войск Россией у границы с Украиной наблюдался резкий рост количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ в ОРДЛО, что только подтвердило управляемость конфликта со стороны Кремля.

"Параллельно СММ свидетельствует ощутимые и систематические ограничения оперативных возможностей на оккупированных территориях. Это предполагает глушения сигнала беспилотников, угрозы безопасности, неоправданные ограничения под предлогом COVID-19 и проверки безопасности и т.д. — известная российская модель поведения, которая длится годами", — отметил он.

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"Существует ли какое-то другое объяснение тому, что более 90% всех этих ограничений деятельности СММ происходят на оккупированных территориях, особенно в приграничных районах, кроме как намерения России скрывать свою противоправную деятельность на этих территориях?" — продолжил дипломат.

Цимбалюк также указал на решение Москвы закрыть наблюдательную миссию ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", "что свидетельствует о планах России продолжать непрерывные поставки вооружения и личного состава через неконтролируемый участок границы, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта".

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