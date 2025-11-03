Война / © Associated Press

Российские войска продолжают усиливать наступательные операции в Покровске и его окрестностях с целью захвата города и ликвидации украинского котла. Как украинские, так и российские войска недавно совершили тактическое продвижение в районе Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 1 ноября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в юго-восточном Покровске.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, показывают, что украинские войска нанесли удар по двум российским солдатам на севере Покровска, осуществляя, по оценке ISW, инфильтрационную миссию, не изменившую контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий (ЖБД).

Украинские военные источники и российские милблогеры недавно заявили о том, что российские войска проникают в северный Покровск.

Российские милблогеры утверждают, что русские войска продвинулись в северо-восточном, центральном и южном Покровске; на севере и юго-востоке Мирнограда; к югу от Игнатовки и Рог (все восточнее Покровска).

Российский милблогер сообщил, что украинские войска отвоевали территорию к северу от Уюта (к северо-востоку от Покровска).

Украинский Генеральный штаб сообщил 2 ноября, что украинские силы отразили 400 квадратных метров в неустановленном районе на Покровском направлении, вероятно, имея в виду недавние тактические контратаки к северу и северо-западу от Покровска.

Российские войска, по всей вероятности, изменили приоритеты наступательных операций в Константиновско-Дружковском тактическом районе в пользу завершения захвата Покровска и Мирнограда. Наступательная тактика россиян на Покровском направлении приводит к высоким потерям среди украинских военных. Украинский унтер-офицер (сержант), действующий на Покровском направлении, недавно сообщил, что российские силы снизили интенсивность атак на Константиновском направлении после неудачной механизированной атаки 27 октября, а российский мил-блогер 1 ноября оценил, что Россия, вероятно, предоставит приоритет захвату Покровска. захвату Константиновки. Командир украинского батальона, действующий на Покровском направлении, заявил 1 ноября, что российские штурмовые подразделения ищут пути обхода украинских опорных пунктов в Покровске и проникают в украинский ближний тыл, в то время как другие российские подразделения — вероятно, экипажи беспилотников или артиллерии, или пехоты.

Командир заявил, что российские войска посылают необученных солдат на штурм, чтобы отвлечь огонь украинских беспилотников и артиллерии, раскрывая позиции украинских экипажей беспилотников и артиллерии, после чего подготовленная российская штурмовая пехота пытается вступить с этими украинскими экипажами. Командир заявил, что российские войска регулярно атакуют по одним и тем же маршрутам, что приводит к большим потерям. Командир заявил, что российские войска постоянно вводят в бой новые подразделения и посылают подкрепления в этот район. Украинский военный Telegram-канал опубликовал изображения, демонстрирующие высокую концентрацию российских жертв близ Родинского (на севере Покровска), и объяснил высокий уровень потерь ударами украинских беспилотников.

Спикер украинской бригады, действующий на Покровском направлении, сообщил 2 ноября, что подразделения 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) понесли настолько большие потери личного состава, что сейчас небоеспособны и отходят, а на смену им приходят подразделения 108-го мотострелкового полка и 150-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия, Южный военный округ).

Украинская партизанская группа «Атеш», базирующаяся в Крыму, сообщила 1 ноября, ссылаясь на источники в бригаде, что подразделения российской 74-й мотострелковой бригады (41-я АК, Центральный военный округ [ЦВО]) понесут большие потери и имеют высокий уровень дезертирства. Группа «Атеш» отметила, что бригада не отдыхает и не эвакуирует раненых с поля боя, что приводит к высокому уровню потерь.

Для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября.