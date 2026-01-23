Россия сосредоточилась на региональных отключениях света: эксперт объяснил почему

Электростанция / © Associated Press

Российская армия изменила тактику воздушных атак, сосредоточившись на создании региональных энергетических кризисов вместо попыток разъединить общегосударственную энергосистему. Для этого враг ежедневно использует около 400 беспилотников, пытаясь перегрузить противовоздушную оборону в конкретных секторах.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло для КИЕВ24.

По его словам, оккупанты отказались от глобальных целей в пользу точечного давления. Теперь удары максимально концентрируются на отдельных областях, где плотность ПВО позволяет врагу «пробить» защиту. Главная цель — вызвать длительные отключения света на уровне городов и районов.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отмечает, что захватчики манипулируют уязвимыми местами нашей обороны:

«Враг использует недостаточную плотность нашей противовоздушной обороны, чтобы перегружать ее в отдельных областях», — пояснил исполнительный директор.

По его словам, ситуация осложняется тем, что с 2025 года РФ при поддержке Китая значительно нарастила темпы изготовления ракетного оружия. Это заставляет Украину искать асимметричные и экономически выгодные методы противодействия массированным налетам БПЛА. Чтобы не тратить дефицитные и дорогие ракеты на дешевые дроны-камикадзе, Воздушные силы и Силы обороны все чаще используют альтернативные средства: зенитные дроны-перехватчики, мобильные огневые группы на вертолетах и легкомоторную авиацию.

Напомним, в большинстве регионов Украины сегодня утром из-за критического усложнения ситуации в энергосистеме ввели экстренные аварийные ограничения потребления. Причиной стал выход нескольких объектов поколения во внеплановый ремонт на фоне последствий массированных российских атак.

Ранее мы писали, что идущее в Украину потепление несколько снизит энергопотребление и облегчит ситуацию по обеспечению украинцев электроэнергией. Но графики отключения света могут использоваться еще 2-3 года.