Россия совершает массированную атаку на Украину: где раздаются взрывы

Россия массированно атакует Украину

Российские захватчики в ночь на 14 марта совершают массированную ракетно -дроновую атаку Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщают о многочисленных беспилотниках в центральных, южных и восточных областях Украины, которые преимущественно следуют западному курсу.

Вражеские БпЛА с востока мимо Сумщины в западном направлении.

БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины курс западный.

Вражеские БПЛА в р-не. Любашевки (Одесская область) в направлении Винницкой области.

Также военные сообщили об атаке баллистическими ракетами в Киевскую область. В частности, сообщается о взрывах в Киеве.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщили о группе БпЛА в 50 единиц, следующих через Херсонщину и Николаевщину в направлении Кировоградской области.

Также по сообщениям мониторинговых каналов, в России взлетели в воздух и выполнили пуски крылатых ракет несколько стратегических бомбардировщиков Ту-94МС и Ту-160.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 марта, российская армия ударила баллистической ракетой по рейсовому автобусу «Харьков-Великий Бурлук», в результате чего погибли люди.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 14 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.