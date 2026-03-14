Россия совершает массированную атаку на Украину: где раздаются взрывы
Сообщается о пусках крылатых ракет по стратегической авиации.
Российские захватчики в ночь на 14 марта совершают массированную ракетно -дроновую атаку Украины.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные сообщают о многочисленных беспилотниках в центральных, южных и восточных областях Украины, которые преимущественно следуют западному курсу.
Вражеские БпЛА с востока мимо Сумщины в западном направлении.
БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины курс западный.
Вражеские БПЛА в р-не. Любашевки (Одесская область) в направлении Винницкой области.
Также военные сообщили об атаке баллистическими ракетами в Киевскую область. В частности, сообщается о взрывах в Киеве.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщили о группе БпЛА в 50 единиц, следующих через Херсонщину и Николаевщину в направлении Кировоградской области.
Также по сообщениям мониторинговых каналов, в России взлетели в воздух и выполнили пуски крылатых ракет несколько стратегических бомбардировщиков Ту-94МС и Ту-160.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 марта, российская армия ударила баллистической ракетой по рейсовому автобусу «Харьков-Великий Бурлук», в результате чего погибли люди.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 14 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.