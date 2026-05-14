Россия совершает массированную комбинированную атаку на Украину: где раздаются взрывы (видео)

Массированный удар / © ТСН.ua

Российские захватчики в ночь на 14 мая совершают массированную комбинированную атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что враг запустил большое количество ударных беспилотников с юга, востока и севера.

Между основной атакой вражеских ударных дронов находится Киев и область, где раздались многочисленные взрывы.

Кроме того, россияне применяют при атаке баллистические и крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что россияне использовали так называемое временное перемирие исключительно для накопления ресурсов, что привело к массированной дроновой и баллистической атаке на украинские города, в частности, в западных регионах.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 14 мая атаковали Полтавщину баллистическими ракетами.

