Россия совершает массированную комбинированную атаку на Украину: где раздаются взрывы (видео)
Враг применяет БПЛА, критали и биластические ракеты.
Российские захватчики в ночь на 14 мая совершают массированную комбинированную атаку на Украину.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные сообщили, что враг запустил большое количество ударных беспилотников с юга, востока и севера.
Между основной атакой вражеских ударных дронов находится Киев и область, где раздались многочисленные взрывы.
Кроме того, россияне применяют при атаке баллистические и крылатые ракеты.
Ранее сообщалось, что россияне использовали так называемое временное перемирие исключительно для накопления ресурсов, что привело к массированной дроновой и баллистической атаке на украинские города, в частности, в западных регионах.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 14 мая атаковали Полтавщину баллистическими ракетами.