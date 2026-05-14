ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1847
Время на прочтение
1 мин

Россия совершает массированную комбинированную атаку на Украину: где раздаются взрывы (видео)

Враг применяет БПЛА, критали и биластические ракеты.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Массированный удар

Массированный удар / © ТСН.ua

Российские захватчики в ночь на 14 мая совершают массированную комбинированную атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что враг запустил большое количество ударных беспилотников с юга, востока и севера.

Между основной атакой вражеских ударных дронов находится Киев и область, где раздались многочисленные взрывы.

Кроме того, россияне применяют при атаке баллистические и крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что россияне использовали так называемое временное перемирие исключительно для накопления ресурсов, что привело к массированной дроновой и баллистической атаке на украинские города, в частности, в западных регионах.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 14 мая атаковали Полтавщину баллистическими ракетами.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1847
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie