Россия совершает массированную ракетную атаку на Украину

Россия в ночь на 25 февраля атакует Украину крылатыми ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что четыре вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95 ТС совершили пуски крылатых ракет из района города Энгельс, Саратовской области.

По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 25 февраля в небо были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Мы ранее информировали, что войска РФ ударили по Украине дронами и баллистическими ракетами.

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