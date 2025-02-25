Россия совершает массированную ракетную атаку на Украину

По всей Украине объявили воздушную тревогу.
Россия в ночь на 25 февраля атакует Украину крылатыми ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что четыре вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95 ТС совершили пуски крылатых ракет из района города Энгельс, Саратовской области.
По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.
Ранее сообщалось, что в России в ночь на 25 февраля в небо были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95мс с аэродрома "Оленья".
Мы ранее информировали, что войска РФ ударили по Украине дронами и баллистическими ракетами.
Читайте также:
- Готовиться ли к массированной атаке в третью годовщину полномасштабного вторжения России: Игнат ответил
- Россия ночью атаковала Одесскую баллистику
- "Будут до конца зимы": эксперт предупредил о плане России в войне против Украины